"Stanno facendo a pezzi l'auto": un arresto

Col favore del buio, stavano cannibalizzando un'auto, ma qualcuno li ha visti e ha lanciato l'allarme. L'accaduto verso le 5.30 di lunedì 27 giugno in via d'Azeglio a Cornaredo (Milano), hinterland nord ovest di Milano.

Dopo aver assistito al tentativo di furto, il residente ha chiamato il 112 facendo arrivare sul posto i carabinieri, che hanno trovato due uomini intenti a smontare una Volkswagen Golf. Appena si sono accorti della gazzella, i rei si sono dati alla fuga in direzioni diverse. Uno dei due, però, è stato fermato e arrestato.

A finire in manette un 49enne italiano con precedenti per reati di droga e ricettazione. I militari l'hanno colto in flagrante mentre smontava una ruota, ma le altre tre erano già state smembrate, così come le portiere e i sedili. Parte dei pezzi è stata recuperata e restituita al proprietario, mentre alcuni sono 'spariti'.