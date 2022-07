Donna cerca di aprire le auto con le forbici, poi insulta i poliziotti

Prima ha cercato di aprire le auto parcheggiate forzando la serratura con chiavistelli e un paio di forbici. Poi, quando ha visto i poliziotti, ha iniziato a rivolgergli pesanti insulti. Infine, è stata arrestata per tentato furto aggravato. L'accaduto nella tarda serata di martedì 5 luglio, poco prima di mezzanotte, in piazzale Bonomelli, periferia sud est di Milano.

A finire in carcere, una 60enne italiana con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. La volante ha colto la donna in flagrante mentre cercava di spaccare la serratura delle macchine in sosta per poterle aprire e rubare all'interno. Non appena si è accorta della presenza dei poliziotti, la lei ha cominciato a rivolgergli una serie di ingiurie, che non hanno però evitato il suo arresto.