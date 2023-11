Auto finisce in un fosso dopo grave incidente contro un camion

Dopo uno schianto contro un camion, la loro auto è 'volata' giù nel fosso. Ribaltandosi. Grave incidente nel pomeriggio di lunedì sulla Strada provinciale Cerca, nei pressi di via Pasubio, a Tribiano (Milano).

Attorno alle 15.30 è stato lanciato l'allarme. Sul posto il 118 ha inviato tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Tre le persone coinvolte nell'incidente. Due quelli rimasti intrappolati nell'auto nel fossato.

I feriti, tre uomini di 25, 38 e 60 anni, sono stati soccorsi e portati in ospedale. I due più gravi, ma non in pericolo di vita, sono stati trasferiti al San Matteo di Pavia e al San Raffaele.

Oltre al personale sanitario, a Tribiano sono intervenuti gli uomini del comando provinciale dei Vigili del fuoco per estrarre dall'auto i feriti e la polizia locale (anche quelli di Mediglia) per fare i rilievi. La strada è stata chiusa per un'ora.