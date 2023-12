Il mistero della macchina "abbandonata" piena di fuochi d'artificio

Nessun conducente, nessuno nei dintorni. Ma più di 100 chili di fuochi d'artificio nel bagagliaio. Verso le 13 di martedì i carabinieri e la polizia locale sono intervenuti in zona Cascina Bazzanella ad Assago dopo la segnalazione di un'auto abbandonata.

I militari e gli agenti hanno trovato nel veicolo 103 chili di fuochi pirotecnici, subito sequestrati da personale del nucleo artificieri. La macchina, un'utilitaria Fiat grigia, stando a quanto appreso, è intestata a un 20enne italiano residente nel riminese, che al momento però sarebbe irreperibile.

L'auto, dai primi accertamenti dei carabinieri, non risulta rubata perché non c'è alcuna denuncia di furto collegata a quella targa. I fuochi saranno distrutti, mentre la vettura è stata posta sotto sequestro. I carabinieri sono ora al lavoro per risolvere il "mistero".