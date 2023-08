Si rompe l'asfalto: auto "inghiottita" dalla strada a Milano

Lo squarcio nell'asfalto e l'auto che va giù. Incredibile incidente mercoledì pomeriggio in via Feraboli, al Gratosoglio, a Milano, dove un'auto è stata "inghiottita" dall'asfalto.

A provocare la spaccatura in strada pare sia stata una perdita della tubatura dell'acquedotto di 30 centimetri che avrebbe scavato il terreno fino a portarsi dietro l'asfalto. E di conseguenza l'auto, un'utilitaria Fiat.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici della metropolitana al lavoro per riparare la condotta. La strada è stata transennata creando qualche disagio ai residenti, che fanno i conti anche con la mancanza di acqua potabile, che dovrebbe ritornare nella giornata di oggi. Intanto il rifornimento avviene attraverso due colonnine, due fontane posizionate in via Feraboli, una verso la fermata del tram e l'altra vicino alla chiesa di San Barnaba.

Non c'è stato nessun ferito. La macchina è stata recuperata dai pompieri.