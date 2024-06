Auto in fuga dal branco travolge tutto: 5 ragazzi investiti. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La clip si apre con un ragazzo fermo in piedi davanti a un'auto con un braccio puntato verso la vettura. A bordo ci sono due persone, una coppia di fidanzati. In un attimo è l'inferno. Almeno dieci giovani circondano la Mini Cooper e prendono a pugni i finestrini. Il guidatore innesta la marcia e riparte, investendo uno di loro e centrando delle macchine in sosta, tanto che lo pneumatico esplode. La scena si ripete praticamente identica un altro paio di volte, con il branco che si lancia all'assalto della vettura e il conducente che riparte, trascinando per qualche metro alcuni uomini del gruppo sul parabrezza.

Sono i frame della folle notte andata in scena in via San Vito a Milano, dove verso l'1.30 un'auto ha travolto otto macchine parcheggiate, il dehor di un locale ma soprattutto cinque persone che - come si vede dalle immagini - cercavano di fermarlo. Cosa è successo prima lo stanno ricostruendo gli agenti della questura: sembra che il guidatore - un ragazzo svizzero - e la fidanzata fossero stati aggrediti dal branco prima di salire a bordo. Da lì poi il tentativo di fuga.

Pesante il bilancio finale: i sanitari del 118 - intervenuti con cinque ambulanze e un'auto medica - hanno trasportato in ospedale sette ragazzi. Cinque di loro sono i giovani travolti dalla Mini: un 16enne e un 24enne sono finiti in giallo al Policlinico, un 19enne e un altro ragazzo sono stati trasportati in verde al Fatebenefratelli, mentre una ragazza di 23 anni è al Pini. Il conducente della macchina e la fidanzata - entrambi 30enni - sono stati ricoverati per le percosse.

Il guidatore della Mini Cooper è stato poi fermato in via Torino da una pattuglia della polizia. Sottoposto all'alcol test, è risultato positivo, motivo per cui al momento è stato indagato per guida in stato d'ebrezza. Le indagini proseguono ora per ricostruire con certezza cosa sia accaduto prima della folle corsa.