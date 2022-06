Distrugge 7 auto parcheggiate in strada a Milano: arrestato

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di danneggiamento aggravato dopo aver devastato 7 automobili parcheggiate lungo via Marescalchi a Milano (zona Acquabella) nella serata di venerdì 25 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 22, come riferito da via Fatebenefratelli. Sono stati alcuni residenti ad accorgersi di quello che stava succedendo e a chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che hanno rintracciato e arrestato il 31enne alcune centinaia di metri più avanti; una volta fermato non ha saputo motivare le motivazioni del suo gesto. Per lui sono scattate, rischia dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione.