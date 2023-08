A Milano auto rubata a Bianca Atzei e Stefano Corti

Auto rubata alla cantante Bianca Atzei e al suo compagno, il conduttore delle Iene Stefano Corti. Il furto, come denunciato dallo stesso Corti su Instagram, è avvenuto a Milano.

"Ragazzi, so che di solito posto cose divertenti, ma in questo caso sono qui a dirvi una cosa spiacevole - ha esordito il volto delle Iene in una storia sul suo profilo social -. Ci hanno da poco rubato la macchina. Se ci fosse qualcuno a Milano che vedesse in giro una Volvo xc60 bianca targata GC215KK lo segnali alla polizia o ai carabinieri o lo segnali a me in direct".

Il furto, come ricostruito dal personaggio televisivo, è avvenuto in zona City Life di fronte al centro commerciale, mentre la sua partner Bianca Atzei si trovava in un negozio e aveva lasciato l'auto aperta. Una telecamera della zona ha anche ripreso un uomo con un casco in mano avvicinarsi al mezzo, aprire la portiera, salire e poi portarla via, dopo essere riuscito a metterla in moto.