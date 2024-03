"Mi hanno rubato l'auto a Napoli": il video virale dell'influencer milanese

Le hanno rubato la macchina a Napoli e il video in cui racconta la disavventura fa un milione e mezzo di visualizzazioni. Protagonista Martina Bugliarelli, influencer milanese che sui social racconta i suoi viaggi in giro per l'Italia e per l'Europa.

Nell'ultimo, nel capoluogo partenopeo con due amiche, la Bugliarelli è stata protagonista di una disavventura, con l'auto presa a noleggio che le è stata rubata. Nel video la ragazza racconta che, il primo giorno a Napoli, ha parcheggiato il veicolo - una Fiat 500 cabrio - nei pressi della Villa Comunale, sul lungomare. Dopo un giro per la città, la giovane Tiktoker è tornata per riprendere l'auto ma non l'ha trovata.

La ragazza però ha voluto sottolineare che i furti di auto avvengono ovunque anche per fermare i commenti pieni di stereotipi nei confronti dei campani. "Succede a chiunque e dovunque, anzi io ho sempre reputato Napoli una città sicura a differenza di Milano, città nella quale vivo e dove veramente ho paura di uscire in solitaria", le use parole.

"Come sapete su questo profilo racconto tutte le cose che mi succedono nella mia vita, sia quelle belle che quelle brutte. Questo video non ha lo scopo di etichettare negativamente una città bellissima e che amo ma semplicemente raccontare la brutta esperienza che ho vissuto", ha spiegato. "Ovviamente cerco sempre di vedere il lato positivo di ogni cosa che accade nella mia vita per non demoralizzarmi. Ricordatevi sempre - ha concluso - 'tutto succede per noi e non contro di noi' e sono certa che anche questa esperienza avrà qualcosa da insegnarmi"