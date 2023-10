Il business della 'ndrangheta a Milano: auto rubate e vendute per comprare la droga

Furti e droga. Con il marchio della 'ndrangheta. La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito venerdì sei ordinanze di custodia cautelare nei confronti di sei persone accusate di furto di autovetture, ricettazione, riciclaggio e spaccio.

L'indagine, si legge in una nota delle fiamme gialle, "ha permesso di individuare un gruppo criminale, operante nell’hinterland milanese, che, dallo sviluppo delle attività investigative, è risultato contiguo alle famiglie di ‘ndrangheta della locale di Corsico Buccinasco, originarie della zona di Platì".

L'inchiesta, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha ricostruito il modus operandi del gruppo, accusato di almeno 12 furti di auto. Le macchine rubate venivano poi "ripulite" con un nuovo numero di telaio e rivendute in tutta Italia per mettere insieme i soldi per l'acquisto di droga. I finanzieri hanno sequestrato due macchine vetture, risultate rubate, e due chili di cocaina e hashish.