Arrestato mentre smonta pezzi di auto rubate nel capannone

In un capannone brianzolo custodiva 12 auto a cui aveva già smontato diversi pezzi, rubate a Milano e in Brianza tra fine novembre e inizio dicembre. I carabinieri lo hanno sorpreso e catturato domenica mattina in seguito alla segnalazione di un cittadino. L'uomo, un 43enne romeno da tempo residente a Seveso, era impegnato a smontare una macchina.

Sulle prime ha riferito di essere soltanto il custode, poi di trovarsi nel capannone per conto di un tale Abdul che l'aveva incaricato di smontare un'auto. Il capannone era dotato di un sistema di videosorveglianza collegato a due schermi posizionati all'interno e a un router per il controllo da remoto. All'interno della struttura sono stati trovati anche tre cosiddetti 'jammer', inibitori delle radiofrequenze, spesso utilizzati dai ladri d'auto.

L'uomo scoperto nel capannone, pregiudicato per reati contro il patrimonio e riciclaggio, è stato arrestato in flagranza per riciclaggio e installazione di apparecchiature per incercettare comunicazioni. I carabinieri lo hanno portato nel carcere di Monza in attesa di giudizio, e hanno sequestrato le auto e i 'jammer'.