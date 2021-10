Sfregia un uomo e fugge, preso a casa dell'amante (a 50 km di distanza)

Fuga finita. Dopo due mesi di indagini, controlli e appostamenti, la polizia di Novara ha arrestato l'uomo che aveva accoltellato un 37enne al collo la notte del 1 agosto.

La violenza era esplosa in un appartamento di via Gnifetti, dove i due, entrambi di origine marocchina, avevano avuto una lite: il 37enne era stato aggredito con un coltello a serramanico con un fendente che gli aveva provocato una ferita lunga 20 centimetri al collo. Un vicino di casa, sentento le grida, aveva allertato il 112 e sul posto era intervenuta la polizia, che aveva trovato il 37enne gravemente ferito sulle scale del palazzo. Prima di essere soccorso dal personale del 118, l'uomo aveva raccontato come si erano svolti i fatti e aveva indicato il nome del suo aggressore.

Gli agenti della questura si sono così messi sulle tracce di J.B., 32 anni, che si era dato alla fuga. La svolta è arrivata mercoledì, quando l'aggressore è stato trovato a casa di una donna con cui aveva una relazione nella periferia di Milano. L'uomo si trova ora in custodia cautelare nel carcere di San Vittore a Milano.