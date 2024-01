Ci saranno più militari in Stazione Centrale

Più militari nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano e, in misura minore, in quelle di altre grandi o medie città. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, martedì mattina, affermando che la legge di bilancio prevede di rafforzare la presenza dei militari nelle stazioni, stanziando un finanziamento apposito per 800 unità in più. La maggior parte di questi nuovi militari presidierà Stazione Termini a Roma e la Stazione Centrale a Milano.

Il ministro ha anche annunciato che, nelle prossime settimane, incontrerà i sindaci di Roma, Milano e Napoli, per ragionare su come sarà possibile estendere i controlli e la vigilanza anche nei quartieri circostanti alle stazioni ferroviarie. L'obiettivo è aumentare l'attenzione, non solo in merito alla microcriminalità ma anche in rapporto con la prevenzione contro il terrorismo. Piantedosi ha escluso "allarmi specifici", ma ha aggiunto che non si deve sottovalutare il "rischio dei lupi solitari", ovvero simpatizzanti dell'estremismo che agiscono da soli, senza una rete di collegamento, e per questo più difficili da individuare.