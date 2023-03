Auto sfonda il passaggio a livello e va via, circolazione dei treni nel caos

Un incidente al passaggio a livello e disagi per il traffico ferroviario nel pomeriggio di domenica tra il Milanese e la Brianza. È successo ad Arcore dove uno schianto avvenuto all'altezza dell'attraversamento ferroviario di via Achille Grandi ha causato ritardi fino a 40 minuti per i treni lungo la tratta Milano-Lecco.

Sull'incidente non ci sono al momento informazioni: una pattuglia dei carabinieri di Arcore ha notato la sbarra del passaggio a livello divelta ma sul posto oltre ai danni materiali non c'era nessuno. Nessun mezzo e nessun ferito. I militari dell'Arma così hanno presidiato l'attraversamento dove non c'erano più le condizioni di sicurezza idonee e hanno allertato la polizia ferroviaria. Nel frattempo si sono occupati di gestire la viabilità nel tratto, facendo transitare i convogli a passo d'uomo in attesa di un intervento.

"Un autoveicolo ha danneggiato un passaggio a livello tra le stazioni di Arcore e Usmate, causando ritardi di 40 minuti alla circolazione dei treni", si legge in un avviso della giornata del 26 marzo da parte di Trenord. Il treno 24866 Milano Porta Garibaldi-Lecco delle 18.22 ha terminato la corsa a Monza a seguito dell'incidente e delle ripercussioni che il sinistro ha avuto sulla viabilità. In corso le indagini per fare chiarezza sulla dinamica.