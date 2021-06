Milano, spacca autobus e aggredisce il conducente: arrestato

In manette un 33enne italiano pregiudicato

/ Via Francesco Primaticcio

Mentre si trovava sull'autobus, di notte, ha iniziato a dare in escandescenze, poi ha inveito contro l'autista, minacciandolo, e infine ha spaccato la catena divisoria presente sul mezzo pubblico. Ma la corsa del veicolo si è conclusa con il suo arresto.

A finire in manette un 33enne italiano pregiudicato che dopo la mezzanotte di domenica 27 giugno si è reso protagonista dell'episodio a bordo del bus della linea 50.

A segnalare l'accaduto lo stesso conducente, il quale dopo essere stato insultato, minacciato e aver temuto di subire la violenza dell'uomo, si è fermato davanti al commissariato Lorenteggio, allertando le forze dell'ordine.

A quel punto gli agenti hanno fermato il 33enne, traendolo in arresto per danneggiamento aggravato e denunciandolo per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.