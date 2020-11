Milano, folle assalto al bus: schiuma sul vetro dell'autista e vetro sfondato a colpi di estintore

Il primo estintore lanciato in strada per fermare la corsa del mezzo. Poi il blitz per oscurare la visuale all'autista per impedirgli di muoversi. Quindi, in quello che ha tutti i contorni di un vero e proprio agguato, il colpo verso i vetri e la fuga. Raid dei vandali sabato sera contro un pullman Atm della linea 57, in quel momento in servizio e con un solo passeggero a bordo.

Verso le 21, stando a quanto appreso da MilanoToday, il mezzo stava arrivando al capolinea di via Concilio Vaticano II, in zona Quarto Oggiaro, quando qualcuno ha lanciato in strada un estintore, facendo così fermare il conducente. In due si sarebbero poi messi davanti al bus e con la schiuma avrebbero coperto tutto il parabrezza nascondendo la strada al conducente, che è riuscito comunque a far scendere un'anziana che si trovava a bordo.

Non contenti, i vandali - almeno un paio quelli in azione - hanno poi scagliato quello stesso estintore contro il vetro che si trova accanto alla porta di mezzo del pullman, mandandolo in frantumi. Ad agguato terminato, dopo aver anche gettato della schiuma all'interno, i ragazzi sono scappati. Tanti i danni al bus e tanta paura per l'autista, che fortunatamente non è rimasto ferito.

Atm ha immediatamente mandato sul posto la propria security e l'autobus è stato riportato in deposto. Una mano per identificare i vandali potrebbe arrivare dalle telecamere di video sorveglianza del mezzo, che sono a disposizione delle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quella di Halloween non è stata l'unica serata di vandalismo contro i mezzi Atm. La scorsa settimana, sempre di sabato, a finire nel mirino erano stati due pullman - della 67 e della 63 - che erano stati presi a sassate in zona Forza Armate. Anche lì danni e paura.