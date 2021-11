Incidente tra bus e auto: ferite tre passeggere

Tre passeggere cinquantenni che viaggiavano su un autobus Atm sono state soccorse dal 118 dopo un incidente stradale in via Del Regno Italico, nei pressi di via Ornato tra Milano e Bresso. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 15.

Sul posto, nelle immediate vicinanze del Parco Nord, sono arrivate tre ambulanze dell'Azienda regionale emergenza urgenza in codice giallo, poi declassato a verde. Le tre donne soccorse hanno 50, 52 e 56 anni. Hanno riportato lievi contusioni perché sono cadute al suolo dopo lo scontro tra il bus e un'auto privata.

Per capire la dinamica e fare i rilievi sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale. Secondo la centrale operativa lo scontro è stato di lieve entità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.