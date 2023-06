Chiude un pezzo di autostrada A4 alle porte di Milano

Un tratto dell'autostrada A4 Milano-Bergamo, e più precisamente il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano viale Certosa, sarà chiuso al traffico nella notte tra giovedì e venerdì 16 giugno. Il fatto è stato comunicato da società Autostrade attraverso una nota.

La chiusura scatterà alle 21 di giovedì e terminerà alle 5 di venerdì. La serrata sarà necessaria "per consentire lavori di ampliamento alla quarta corsia dinamica", si legge in una nota di Autostrade. Nella stessa notte, ma con orario 20-5, saranno chiuse le aree di servizio "Novate nord" e "Lambro nord". Inoltre gli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia.

Autostrade ha predisposto dei percorsi alternativi.