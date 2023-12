Causarono incidente con un contromano in autostrada, arrestati

Percorrendo l'autostrada A4 in contromano, il 22 agosto avevano causato un grave incidente stradale tra 5 automobili, con 4 feriti e chiusura dell'autostrada per diverse ore. Dopo 4 mesi di indagini, la polizia stradale ha individuato la coppia protagonista dell'episodio, ricostruendo tutte le fasi.

I due erano in fuga dopo avere commesso vari furti su automobili in sosta al centro commerciale di Vittuone, nel Milanese. Intercettati dai carabinieri, con la loro Lancia Delta (intestata, tra l'altro, a un prestanome) avevano imboccato l'A4 in contromano al casello di Arluno, procedendo ad alta velocità lungo la corsia di emergenza per circa 6 chilometri fino allo svincolo con Marcallo con Casone. A quel punto avevano imboccato (sempre in contromano) la rampa, scontrandosi con un'auto che proveniva dalla direzione di marcia corretta. Nell'incidente erano state coinvolte in tutto 5 automobili.

L'uomo alla guida della Delta, nel trambusto, si era introdotto in una delle auto che si erano fermate, su cui viaggiavano tre donne al ritorno da una vacanza. Investendo una di loro, aveva ripreso la fuga, abbandonando sul posto la sua complice. Le successive indagini hanno consentito di acquisire molti elementi di prova ai danni di entrambi. La polizia ha perquisito l'appartamento di Milano in cui vive la coppia, trovando numerosi capi d'abbigliamento e occhiali con ancora applicata la placca anti-taccheggio.

I due sono stati portati in carcere su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano. Rispondono di furto, furto aggravato, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e guida senza patente.