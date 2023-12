Chiude (per lavori) un tratto di autostrada alle porte di Milano

Chiusure notturne sull'autostrada A8 Milano-Gallarate sono state disposte dalla società Autostrade per l'Italia al fine di consentire attività di ispezione della segnaletica verticale e delle barriere antirumore.

Si comincia dalle 21 di martedì 19 dicembre alle 5 del mattino successivo, mercoledì 20. Sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio in uscita da entrambe le direzioni e in entrata verso Gallarate. La notte seguente (dalle 21 di mercoledì 20 alle 5 di giovedì 21) sarà invece chiuso lo svincolo di Lainate in uscita per chi proviene da Gallarate.

E infine, dalle 22 di mercoledì 20 alle 5 di giovedì 21, saranno chiusi lo svincolo di Lainate-Arese in entrata verso Milano e quello di Lainate in entrata verso Gallarate.