Esce per fare la spesa a Trento e si ritrova contromano in autostrada tra Milano e Bergamo

Quando è stato bloccato dalla polizia stradale, alle sette e mezza di martedì sera, stava viaggiando lungo l'autostrada A4 all'altezza di Capriate San Gervasio, in direzione Bergamo ma nella carreggiata verso Milano. Contromano, quindi. Protagonista un uomo di 84 anni della provincia di Trento, che si era ritrovato in Lombardia, in stato confusionale, a bordo della sua Renault Twingo.

Non si sa esattamente quanti chilometri abbia percorso contromano, ma è certo che abbia cambiato direzione (stando sempre sulla stessa carreggiata) due o tre volte. Probabilmente si era reso conto di essersi smarrito e non sapeva più come fare a ritrovare la via di casa.

L'uomo è stato intercettato dalla polizia stradale perché, poco prima, era partita una segnalazione da Dalmine: un ragazzo se l'era ritrovato "di fronte" (anche in quel caso l'anziano procedeva verso Bergamo, motivo per cui ha certamente fatto almeno due volte inversione) e, per evitarlo, è andato a impattare contro un'altra vettura. A quel punto ha telefonato alla stradale per mettere al corrente gli agenti della situazione.

A bordo della vettura, gli agenti hanno trovato le borse con la spesa. L'uomo era uscito di casa intorno alle 8 del mattino e aveva fatto acquisti al supermercato. Poi, però, deve essersi perso o entrato in confusione, ed è finito a vagare sull'A4 tra la Bergamasca e il Milanese, cambiando più volte direzione. Il figlio lo ha recuperato presso una caserma e lo ha riportato a casa. Per lui potrebbe ora scattare una multa salata, di almeno 2mila euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo.