Anche Milano ha il suo 'Fleximan': autovelox distrutti appena installati

Distrutte 4 colonnine per controllare la velocità: è successo a Buccinasco e le fotografie postate su Facebook, su un gruppo locale, sono inequivocabili. Le colonnina arancioni, installate lunedì 19 febbraio, sono state letteralmente sradicate. "Erano 4, diventeranno 8", ha risposto il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, promettendo che non si farà intimidire dal gesto.

Si tratta dei box atti a ospitare al suo interno il "Velo Ok", il dispositivo mobile che può essere posizionato e attivato, e che legge le targhe attraverso un apposito oblò, quando si intendono effettuare le rilevazioni dei veicoli che superano il limite di velocità consentito. Da quanto si apprende, le colonnine sono state divelte lo stesso giorno in cui erano state installate.

"Atti criminali che non hanno uno straccio di giustificazione e nemmeno un briciolo di utilità", il commento su Facebook del cittadino che ha postato le fotografie. Come sempre accade in questi casi, qualcuno ha tentato di sminuire il gesto oppure di sottolineare le altre cose importanti da fare, ad esempio una donna ha ricordato di avere segnalato all'amministrazione che, in quella strada, "è uso fare inversione utilizzando l'attraversamento pedonale". Ma la maggior parte dei commenti stigmatizza il gesto.

Intanto sono in corso le indagini della Locale e dei carabinieri di Buccinasco per individuare i responsabili.

Colonnine installate e subito distrutte

"Il Comune non si lascia intimidire dal gesto dei delinquenti che ieri sera hanno abbattuto le 4 nuove postazioni per il controllo elettronico della velocità, installate proprio ieri, e non ancora entrate in funzione", commenta il Comune di Buccinasco in una nota, spiegando che "sono in corso le indagini della polizia locale e dei carabinieri per individuare i responsabili".

"Condanniamo con fermezza i gravi atti vandalici compiuti da delinquenti che non hanno a cuore la sicurezza sulle strade né la vita delle persone", il commento del sindaco Rino Pruiti: "Non volete rischiare di prendere una multa? Rispettate i limiti di velocità, andate piano, rispettate la vita. Quanto è accaduto è davvero ignobile, lo specchio di una parte della società che disprezza il bene comune e che, stupidamente, ritiene di poter correre per le strade al di là di ogni regola, senza comprendere che stiamo spendendo soldi pubblici per salvare vite, per tutelare la sicurezza di tutti, per disincentivare comportamenti scorretti: questi gesti vili non ci intimidiscono, gli agenti di polizia locale continueranno con i controlli quotidiani e ripristineremo anche le postazioni per i controlli elettronici".

Che cosa rischia 'Fleximan'

Il gesto ricorda quelli di 'Fleximan', che ha abbattuto una decina di autovelox in Veneto, poi emulato da diverse persone nel Nord Italia: gli ultimi casi proprio in questi giorni nella zona di Ivrea. E ora anche il territorio milanese ha il suo 'Flleximan'. Ma attenzione: se si compiono questi gesti, si viola anzitutto l'articolo 15 del codice della strada (dove si prescrive che è vietato danneggiare manufatti ai bordi della strada), con una multa fino a 173 euro, ma anche il codice penale, che all'articolo 635 punisce il danneggiamento con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, e all'articolo 340 punisce l'interruzione di pubblico servizio, con l'aggravante della rilevante entità. Se un Tribunale dovesse riconoscere entrambi i reati, si rischierebbero anche 5 anni di reclusione.