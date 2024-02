Controlli dei ghisa con l'autovelox a Milano: in due giorni 140 multe (nella stessa via)

Controlli a tappeto. Multe a tappeto. In due giorni i ghisa di Milano hanno staccato 140 sanzioni per eccesso di velocità sul ponte della Ghisolfa, strade da tempo finita nel mirino dei ciclisti che chiedono di poter avere una pista ciclabile che permetta loro di percorrere la via senza pericoli.

"Una strada obbligata per superare le ferrovie, dove passano pedoni, ciclisti, auto, camioncini, mezzi pesanti, filobus dell'Atm, in salita, discesa e in curva. Siamo in città, limite di velocità 50km/h. Dobbiamo ridurre gli incidenti, diminuire i feriti, i morti. A Milano ci sono 40 incidenti al giorno. Polizia Locale ha organizzato servizi autovelox per controllare la velocità, che per Istat è la principale causa degli incidenti. In 2 volte tra le 15 e 19 ci sono state 140 violazioni: veicoli che andavano tra 60 e 90 km/h e uno più di 90", ha fatto sapere l'assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli.

"Ogni giorno in città ci sono persone ferite in incidenti stradali, e alcune volte anche morti: dobbiamo fermare questa strage. La velocità è determinante, e se si va piano l'impatto è meno forte e quindi ci sono meno conseguenze. E sul Bacula tanti cittadini, consiglieri comunali, associazioni, i Municipi ci hanno chiesto di permettere a tutti di muoversi in sicurezza e non rischiare l'incidente. Il governo vuole limitare questi controlli, mettendo paletti, togliendo autonomia ai Comuni", ha proseguito Granelli, schierandosi contro le misure al vaglio dell'esecutivo, che vuole "inquadrare" i controlli.

"In futuro i controlli si potranno fare solo se programmati e richiesti a una commissione in Prefettura. Più burocrazia, così i vigili anziché metterli in strada li dovremmo mandare a fare commissioni e chiedere permessi, fare carte. Il comune è proprietario delle strade, ha il controllo del codice della strada in esclusiva, h24, ma per fare i controlli dovrà chiedere permesso ogni volta al Prefetto. E questo lo chiede Salvini, quello dell'autonomia", le parole dell'assessore.

"Torniamo al 1.800, quando comandava Roma con i Prefetti. Noi collaboriamo molto con il Prefetto e mettiamo a disposizione polizia locale per lavorare insieme sulla sicurezza, e fare in modo che Prefettura, Questura, polizia e carabinieri lavorino per la sicurezza, con il massimo delle risorse possibili, ma da Roma invece vogliono fare burocrazia. Al Ministero ci hanno detto che fare quelle sanzioni significa 'vessare i cittadini'. Noi invece facciamo il nostro dovere, far rispettare le regole, quelle dei 50 km/h che sono scritte dal Parlamento, e cerchiamo - ha concluso Granelli - di diminuire morti e feriti. Loro vogliono fare burocrazia e impedirci di fare il nostro dovere, demagogia".