Ecco tutti gli autovelox attivi a Milano e in Lombardia dal 11 al 17 ottobre

Proseguono come sempre i controlli della polizia stradale lungo le strade lombarde con Autovelox. L'operazione è trasparente e l'obiettivo è quello di combattere la "piaga" degli incidenti legati all'eccesso di velocità. La polizia - in quanto "intervento trasparente" - ha reso note le tratte regionali interessate dal controllo nella settimana compresa tra lunedì 11 ottobre 2021 e domenica 17 ottobre 2021. Ecco tutti i tratti in cui gli autovelox saranno attivi.

Dove sono gli autovelox mobili in Lombardia?

Gli autovelox lunedì 11 ottobre 2021

Strada Provinciale SP / 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

Gli autovelox mercoledì 13 ottobre 2021

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio BG

SP / 233 Varesina VA

Gli autovelox giovedì 14 ottobre 2021

Autostrada A / 9 Lainate-Chiasso CO

Gli autovelox venerdì 15 ottobre 2021

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS / 236 Goitese MN

SS / 336 dell'Aeroporto della Malpensa MI

SS / 344 di Porto Ceresio VA

SS / 671 della Valle Seriana BG

SS / 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio BG

SP / 169 Carvico - Brivio BG

SP / 235 di Orzinuovi LO

Gli autovelox sabato 16 ottobre 2021

Strada Statale SS / 38 dello Stelvio SO

SS / 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

SP /Corso Europa BG

Gli autovelox domenica 17 ottobre 2021