Val Tidone, primo mese di Tutor: in 110 a più di 120 km/h, anche durante la zona rossa

Troppe violazioni del limite di velocità sulla provinciale (ex statale) 412 conosciuta come Val Tidone. Quello che si sospettava è stato "certificato" con l'attivazione, il 16 ottobre, del sistema Tutor per rilevare la velocità media degli automobilisti nell'arco di circa un chllometro, nel comune di Opera, tra il chilometro 1+450 e il chilometro 2+470 in entrambi i sensi di marcia.

In circa un mese di attivazione, comprese due settimane di "zona rossa" e conseguente lockdown morbido, ben 110 le violazioni a una media superiore a 120 km/h in un tratto in cui il limite di velocità è fissato a 70 km/h. I "record" sono stati registrati entrambi il 19 novembre: al mattino, in direzione Landriano, un'Audi A3 ha sfrecciato a 151 km/h di media, mentre nel pomeriggio, in direzione opposta, una Jeep Grand Cherokee ha segnato la velocità media di 154 km/h.

«Davanti ad una situazione simile, veramente preoccupante, voglio ricordare che la velocità è una delle tre principali cause di morte sulle strade. Questo dato è stato confermato anche durante la Conferenza sulla Mobilità di Regione Lombardia, tenutasi il 25 novembre scorso, dove si è evidenziato come la velocità eccessiva sia una delle maggiori cause di incidenti stradali. La sicurezza passa non solo dai controlli di polizia ma, soprattutto, dal rispetto delle regole da parte di tutti», il commento di Arianna Censi, vice sindaco della Città Metropolitana di Milano.

In Lombardia nel 2019 gli incidenti sono stati 32.560 e hanno causato il ferimento di 44.400 persone e 438 decessi. Nella sola area metropolitana di Milano gli incidenti sono stati 13.607, i feriti 18.097 ed i morti 106.

Foto - Mappa dei Tutor sulla Val Tidone (fonte Città Metropolitana Milano)