Gli avvocati ai magistrati: "No ai cartelli 'non disturbare' davanti alle vostre porte"

"Vietato disturbare". Questo cartello, affisso alla porta degli uffici di alcuni magistrati nel Tribunale di Milano, non è stato digerito dagli avvocati della Camera Penale, che l'hanno citato in una lunga lettera inviata al procuratore Marcello Viola, in cui vengono affrontate diverse tematiche, tra cui quelle che avevano portato allo sciopero dei legali a inizio marzo.

"Si registra persino - si legge nella missiva, che la Camera Penale ha reso pubblica - una certa indisponibilità da parte di alcuni magistrati a una interlocuzione con i legali nel primo semestre d'indagine. Riteniamo inaccettabile che vi siano sostituti che ci fanno sentire ospiti sgraditi nei corridoi della Procura - ne sono prova alcuni cartelli affissi fuori dalle stanze che vietano di 'disturbare' - mostrando così di non rispettare e non comprendere il ruolo del difensore".

Per i legali è uno degli elementi che mostrerebbero il consolidamento di "una frattura che trova il proprio fondamento nelle numerose difficoltà che quotidianamente noi avvocati incontriamo nell’interlocuzione e nei rapporti con gli uffici della procura". Secondo la Camera Penale, il tutto è sintomo di un "disinteresse - se non un malcelato fastidio - nei confronti del ruolo del difensore, che i nostri iscritti ci segnalano da diverso tempo".