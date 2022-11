Gli avvocati di Milano in toga vicino al consolato iraniano

Avvocati in toga vicino al consolato dell'Iran. È la manifestazione organizzata nel pomeriggio di lunedì 14 novembre per esprimere solidarietà al popolo iraniano e chiedere lo stop alla violenza e alle uccisioni prepetrate dal regime di Khamenei.

Organizzata da associazione delle donne giuriste italiane, ordine degli avvocati di Milano, camera penale di Milano e altre realtà della giustizia, l'iniziativa ha visto partecipare un centinaio di persone che si sono date appuntamento in piazzale Lotto, angolo via Monte Rosa, nelle adiacenze del consolato iraniano (perché davanti è vietato). Sul posto anche la polizia.

"Gli avvocati e le avvocate non indossano mai la toga fuori dalle aule di giustizia - ricorda uno dei partecipanti -. Solo per motivi molto gravi può succedere. Oggi è stato uno di quelli". A fianco dei legali togati, anche gruppi di attivisti, oppositori del governo iraniano e centri sociali. "Nessun luogo è lontano quando si parla di diritti - ha detto il presidente degli avvocati, Vinicio Nardo - e noi ci sentiamo vicini a chi, dovunque, ne invochi il rispetto". Gli avvocati hanno mostrato anche i disegni, in tema di diritti in Iran, realizzati da un istituto d'arte, che "saranno esposti nei corridoi dell'Ordine di Milano".

"In Iran le donne e gli uomini continuano a scendere in strada per protestare contro il regime, nonostante la violenza con cui vengono represse le manifestazioni - ha scritto sui social la consigliera comunale di Milano e avvocata Simonetta d'Amico -. Ad oggi le vittime secondo l'organizzazione per i diritti umani Iran Human Rights sarebbero 57 (...). Ringrazio l'avvocatura milanese che si è mobilitata a fianco delle donne iraniane".