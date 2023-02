L'avvocato di Cospito: "La situazione è critica, non c'è più tempo"

"Qualcuno faccia sapere in tempi rapidi ad Alfredo Cospito se il provvedimento verrà revocato". Così Flavio Rossi Albertini, l'avvocato difensore di Alfredo Cospito, l'anarchico condannato all'ergastolo ostativo e in sciopero della fame da 107 giorni per protestare contro il regime del 41 bis a cui si trova sottoposto.

"La situazione è estremamente critica - ha detto il legale il 2 febbraio prima di un evento a Milano -. Attendiamo le determinazioni ma qualcuno faccia sapere in tempi rapidi ad Alfredo Cospito se il provvedimento verrà revocato. Non c'è più tempo". A proposito delle condizioni di salute del condannato, poi, l'avvocato ha aggiunto: "L'ho trovato come una persona che non si alimenta da 105 giorni, è un uomo provato da questo lungo sciopero".

"Il fatto vero - ha spiegato ancora il legale - è che Alfredo Cospito sta facendo un sacrificio in primo luogo per lui e per la sua vita", ma il 41bis "è una morte lenta, ed essendo lui un animale politico lo fa anche per le oltre 700 persone al 41bis e per i 1.500 condannati all'ergastolo ostativo che moriranno in carcere".

Chi è Cospito

Cospito è in carcere da dieci anni per il ferimento di un top manager di Ansaldo Nucleare, l'amministratore delegato Roberto Adinolfi, avvenuto nel 2012, e sta scontando anche una condanna all'ergastolo ostativo per alcuni attentati 'firmati' dalla Federazione anarchica informale, considerata terroristica, per fatti del 2006, quando vennero piazzate bombe vicino ad una caserma dei carabinieri a Fossano, in provincia di Cuneo. Cospito è in regime di 41bis dal mese di maggio del 2022. Recentemente ha generato furiose polemiche la lettera con cui la direzione del carcere di Sassari ha 'ordinato' alla dottoressa di fiducia di Cospito di non riferire a Radio Onda d'Urto le sue visite col detenuto.

La visita del consigliere regionale Usuelli

Mercoledì, il consigliere regionale di +Europa/Radicali Italiani Michele Usuelli (candidato nella lista Patto Civico per Majorino presidente) aveva parlato con Cospito durante una sua visita nel carcere di Opera. "Ho chiesto a Cospito di condannare le azioni violente di questi giorni aveva detto Usuelli - che ci allontanano dalla possibilità di ottenere una revisione del 41bis. Non mi ha detto di approvare questi gesti, ma prevalendo il suo essere anarchico, non si sente di dire nulla a chi li sta compiendo, nemmeno di condannarli".

Cospito, aveva riferito ancora il consigliere, "mi ha detto 'io voglio vivere'" ed "è apparso molto lucido, sente la responsabilità della sua iniziativa per l'umanizzazione del 41 bis, pur comprendendo la necessità di impedire la comunicazione tra quei detenuti e il mondo esterno".