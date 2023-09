Francesca Quaglia, il legale: "Il camion l’ha travolta e ha continuato la marcia”

Non sarebbe una "tragica fatalità" l'incidente che ha spezzato la vita di Francesca Quaglia, la 28enne travolta da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta in viale Caldara a Milano. Lo ha precisato Giovanni Domeniconi, legale della famiglia del copywriter.

"Le indagini – prosegue il legale – hanno permesso di ricostruire che il camion, urtando con la parte anteriore la parte posteriore della bicicletta, ne ha provocato il ribaltamento, travolgendola e continuando ad avanzare nonostante la collisione".

"Contrariamente a quanto sinora riportato da alcuni organi di stampa - ha proseguito l’avvocato - la mattina del 29 agosto Francesca si trovava in sella alla sua bicicletta, procedendo nella medesima direzione del camion che ha provocato l'incidente, tamponandola da dietro".

Le "gravissime lesioni derivanti dal tamponamento causato dall'autocarro – spiega ancora il legale – hanno determinato la morte pressoché istantanea di Francesca, che, prima di quel momento, era in perfette condizioni di salute e con un promettente futuro ad attenderla".

Il 54enne alla guida del camion è indagato per omicidio stradale. Sul caso stanno proseguendo gli accertamenti della polizia locale di Milano che sta facendo chiarezza sul caso. I ghisa, su delega della procura, stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della zona.