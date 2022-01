Chi è l'avvocato dei vip accusato di aver sottratto un milione a un cliente morto?

L'avvocato dei vip finito sotto la lente dei magistrati a Milano è Michele Morenghi. Molto noto in città, il 48enne ha lo studio in via Montenapoleone: è indagato perché sarebbe riuscito a trasferire la "titolarità integrale delle quote" di un'immobiliare - il cui titolare, Mario Bagnato, era morto nel frattempo - "a una società ungherese", "reintestandole" poi a un prestanome. Bagnato, ex titolare di sale bingo a Bergamo e Stezzano, nella Bergamasca, è deceduto nell'ottobre 2020. Era un cliente di Morenghi.

L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Mauro Clerici, ha portato la guardia di finanza a sequestrare beni per un milione di euro. L'avvocato Morenghi, secondo quanto rivelato dall'agenzia Ansa, in passato avrebbe assistito anche Loredana Lecciso, Alba Parietti e Lory Del Santo (del tutto estranee alle indagini). Non solo, Morenghi è anche rettore dell'Università Pulitzer di Budapest e console in Italia per la Sierra Leone. Il legale era pure balzato agli onori delle cronache per la vicenda che aveva portato alla condanna dell'ex pm Ferdinando Esposito. Morenghi aveva denunciato l'allora pm.

Le indagini contro l'avvocato dei vip Morenghi

Al centro dell'inchiesta per cui ora risulta indagato, stando a quanto riferito dalla procura meneghina in una nota, c'è una holding immobiliare, Orsa Maggiore, con sede a Galzignano Terme, nel Padovano, accusata di operazioni finanziarie "spericolate". Secondo la ricostruzione delle fiamme gialle, infatti, Morenghi avrebbe "trasferito il totale delle quote dell'immobiliare a una società ungherese, poi reintestandole a un prestanome per aggirare l'onore erariale per il titolare".

Con questo trucco, l'azienda sarebbe riuscita a non pagare le tasse, tanto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal tribunale ha l'obiettivo di recuperare i soldi evasi. I sigilli sono scattati per sei immobili presenti tra Cernusco sul Naviglio, Cassina de' Pecchi, Vignate, nel Milanese, e Merate, nel Lecchese: tutti i beni, dal valore di circa un milione di euro, erano intestati alla società immobiliare.