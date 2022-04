Ex avvocato spara dalla finestra

Ha impugnato una pistola (sembra caricata a pallini di piombo) e ha aperto il fuoco su alcuni passanti e su auto in sosta, dopo avervi apposto immagini pornografiche come bersaglio, ma ha colpito anche alcune vetrate e alcuni balconi. È successo nella giornata di venerdì 8 aprile a Milano, come riportato in una nota diramata dalla questura.

L'autore del fatto, un ex avvocato di 51 anni, è stato identificato dagli agenti del commissariato Monforte, ed è stato denunciato per danneggiamento e tentate lesioni.