Azienda della logistica usa lavoratori in 'nero' ed evade 1,6 mln

Oltre 1,6 milioni di euro evasi e lavoratori senza contratto né contributi. È quanto ha scoperto la guardia di finanza indagando su un'azienda pavese del settore logistico, che ora è stata sanzionata.

In base a quanto ricostruito dagli investigatori, attraverso un appalto non genuino, la società utilizzava altre due imprese 'schermo' per sfruttare la manodopera di più di 138 lavoratori irregolari nell'arco di quattro anni (tra il 2019 e il 2022). In questo modo riusciva a essere in una posizione vantaggiosa rispetto ad altre aziende concorrenti del territorio. Per aver usato lavoratori 'in nero', la società è stata multata per 150mila euro e ha dovuto versare i contributi previdenziali e assistenziali, fino a quel momento elusi.

L'azienda, inoltre, non aveva versato circa mezzo milione di Iva dovuta allo Stato e fatto un indebito utilizzo di costi per oltre due milioni, con l'evasione delle imposte dirette per oltre 480 mila euro. I costi indebitamente dedotti hanno poi permesso all'impresa di non dichiarare altri 600 mila euro di Iva.