Azzannata e uccisa dal pitbull del figlio: tragedia nel pavese

Una donna di 84 anni è morta dopo essere stata azzannata da un pitbull del figlio. È successo a Ghiaie di Corana (Pavia) nella mattinata di sabato 21 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 10.30 in una casa al civico 2 di via Vittorio Emanuele, come riportato dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L'animale era chiuso in un cortile, quando il padre del padrone ha aperto il cancelletto per entrare, stava andando a trovare figlio e nipoti. In quel frangente l'animale è scappato fuori in strada ed ha aggredito la donna.

Il pitbull le è saltato addosso e l'ha azzannata. Inutile ogni tentativo di staccare l'animale dalla moglie. Inutile anche ogni tentativo di soccorso. La donna è morta poco dopo.