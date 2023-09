Schiamazzi e caos lungo le strade: chiuso locale in centro a Milano

Residenti esausti dal continuo rumore e traffico più volte bloccato dalla presenza di numerosi clienti, anche il situazioni di emergenza. Per queste ragioni il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha sospeso per 7 giorni la licenza del "B Cafè" in via San Maurilio - con ingresso da via Santa Marta - a pochi passi dal Duomo di Milano.

La decisione di via Fatebenefratelli è maturata nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici svolta dalla polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Chiuso il B Cafè

Lunedì mattina gli agenti del Commissariato Centro hanno notificato la sospensione al responsabile dell'attività al titolare del locale. Secondo la questura, infatti, ci sarebbero numerosi esposti da parte dei residenti nella zona: lamentano problematiche riguardanti il disturbo al riposo e alla quiete pubblica dovute alla presenza di giovani clienti che consumano le bevande comprate al "B Cafè" lungo le vie San Maurilio e Santa Marta. La loro numerosa presenza ostacola anche la circolazione stradale determinando frequenti liti tra avventori e automobilisti.

I poliziotti hanno anche accertato diverse situazioni 'pericolose' per la sicurezza pubblica: in particolare, l'impossibilità di transitare lungo le vie San Maurilio e Santa Marta anche in contesti di emergenza. Ma è stata rilevata anche l'impossibilità di svolgere il servizio di prevenzione e protezione del territorio, spiegano dalla questura. Per tutte queste ragioni è scattata la chiusura forzata per una settimana.