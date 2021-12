Il "Babbo Natale" che rovescia i cassonetti in strada a Milano e blocca i bus per quasi un'ora

Strada bloccata, mezzi pubblici fermi: e tutto per colpa di "Babbo Natale". Scene decisamente singolari giovedì mattina a Milano, teatro della "sfuriata" di un uomo vestito da Santa Claus - con tanto di cappello natalizio - che ha deciso di rovesciare diversi cassonetti dell'immondizia sull'asfalto in via Gabbro, a due passi da Villa Litta.

Il blitz dell'uomo, un cittadino romeno di 50 anni, è scattato verso le 8.45, quando alcuni residenti della zona hanno telefonato al 112 chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Al loro arrivo sul posto, gli agenti delle Volanti hanno sorpreso il 50enne che, con un coltello da cucina in mano, rovistava nei cestini per poi gettarli a terra.

Non senza fatica, i poliziotti sono riusciti a calmbare "Babbo Natale" che ha poi spiegato loro di essere un clochard che dorme in zona, di essere arrabbiato per il cibo buttato nei cassonetti e di aver per questo reagito male. Il suo "sfogo" ha però bloccato per una cinquantina di minuti la circolazione dei pullman Atm delle linee 41 e 82, motivo per cui è stato indagato a piede libero con l'accusa di interruzione di pubblico servizio.