Faida tra i trapper milanesi: arrestato anche Simba La Rue

Il trapper milanese Simba La Rue è stato arrestato dai carabinieri insieme ad altri 8 ragazzi all'alba di venerdì 29 luglio. Tutti e 9 i giovani devono rispondere - a vario titolo - delle accuse di sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate. Le accuse fanno riferimento a episodi di violenza che si sarebbero verificati tra la banda del 20enne e quella del "rivale" Baby Touché. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip di Milano Guido Salvini, ha colpito i membri di entrambe le gang ma non direttamente Baby Touché.

Durante gli accertamenti i detective hanno fatto luce "sui contrasti emersi da ormai diversi mesi tra due bande giovanili costituitesi intorno alle figure dei noti trapper Simba La Rue e Baby Touché governate da regole di fedeltà reciproca e di omertà e resesi protagoniste di reiterati episodi di violenza conseguenti all’aspra conflittualità determinata dalle rivalità nella diffusione delle rispettive produzioni musicali", si legge nella nota diramata da via Moscova.

Quello che emerge è uno spaccato della violenta Milano dei trapper. "Gli odierni indagati - si legge nell'ordinanza del gip Salvini - vivono una totale astrazione dalla realtà, che impedisce loro di percepire il disvalore e il peso delle azioni criminose poste in essere; questa continua sfida ad alzare sempre la posta in gioco, le continue e improvvise ritorsioni, sono ormai fortemente pericolose per la sicurezza pubblica". Soprattutto, "sussiste la forte percezione che gli indagati vogliano perseverare in questa dinamica di giustizia privata".

La rapina e le coltellate in centro a Milano

L'operazione è nata in seguito a una rapina avvenuta in via Settala a Milano la notte del 1° marzo. Quella notte alcuni malviventi a volto coperto avevano aggredito in strada un 22enne italiano e un 27enne tunisino, il primo era stato malmenato, il secondo era stato ferito con alcune coltellate alle gambe. La gang aveva poi rubato un telefono ai due.

Secondo quanto appurato sinora dai carabinieri le 7 persone che avrebbero partecipato alla rapina sarebbero risultati appartenenti al gruppo di "Simba La Rue", di cui 6 maggiorenni e un minorenne. La rapina, sempre secondo quanto finora appurato, sarebbe da ricondurre a una precedente aggressione avvenuta a danno del loro gruppo il 14 febbraio a Padova dove uno di loro era stato accerchiato e malmenato da una decina di giovani.

Il sequestro e l'aggressione di Baby Touché

Nella notte tra il 9 e il 10 giugno, invece, Baby Touché era stato aggredito, sequestrato e malmenato in un parcheggio di via Boifava a Milano dalla gang di Simba La Rue (sarebbe stato presente anche lui). Secondo la ricostruzione contenuta nelle carte dell'indagine il giovane era stato accerchiato e aggredito da più persone (armate di coltelli e spade). L'artista era stato caricato su una Classe A e picchiato a sangue e alla fine del pestaggio era stato ripreso con il naso sanguinante mentre i lo invitavano sarcasticamente a salutare i propri fans sui social. Il video era poi stato rilanciato dalle rispettive "tifoserie" sempre sui social, con promesse di vendetta.

L'accoltellamento di Simba La Rue

L'ordinanza odierna del tribunale di Milano non fa luce sull'aggressione del 16 giugno che vede come vittima Simba La Rue, fatto avvenuto esattamente una settimana dopo il sequestro di Baby Touche; su questo caso sono in corso attività di indagine.