Baby Gang e Neima Ezza a processo per l'assembramento a San Siro

Baby Gang di nuovo a processo a Milano. Il trapper, oggi in carcere e in sciopero della fame, è indagato insieme al collega Neima Ezza per l'assembramento del 10 aprile 2021 a San Siro, che era finito in un lancio di oggetti contro la polizia intervenuta, organizzato durante la pandemia con restrizioni in vigore.

Le accuse sono varie, dalla manifestazione senza preavviso, fino alla resistenza a pubblico ufficiale. In quell'occasione, infatti, i cantanti avevano invitato oltre 300 giovanissimi a radunarsi in via Micene per la realizzazione di un videoclip musicale. Il gruppo, ballando e cantando, era salito anche in piedi sui tetti delle auto parcheggiate.

Neima Ezza, alias Amine Ez Zaaraoui, ha chiesto la messa alla prova. Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, ha ottenuto il giudizio abbreviato. L'udienza si terrà a settembre.