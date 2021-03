La baby gang che rapina brutalmente coetanei nei parchi pubblici di Milano

Dopo l'intervento dei carabinieri un 18enne è finito agli arresti e un 17enne in comunità

Una 'baby gang' si aggirava nei giardini pubblici di Milano per rapinare coetanei. Ma dopo un'articolata indagine è stata fermata dai carabinieri, con uno dei membri, maggiorenne, finito in manette e un altro, ancora minorenne, portato in comunità.

Nei guai, all'esito delle investigazioni coordinate dal sostituto Luisa Russo, un 18enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e un 17enne incensurato. Entrambi milanesi di origine marocchina e minorenni all’epoca dei fatti, sono ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di aver commesso tre rapine, in una circostanza anche con l’uso di un coltello, a danno di due minorenni e di una coppia di 25enni.

L'indagine sulla baby gang è scattata a maggio 2020, dopo che alcuni minori si erano presentati in caserma accompagnati dai genitori denunciando di essere stati brutalmente aggrediti e poi rapinati delle cuffie, di un paio di occhiali di marca e di un cappellino, mentre si trovavano in compagnia di alcuni amici al parco di largo Marinai d’Italia.

Un secondo episodio, poi, risale a giugno dello stesso anno, quando un 15enne aveva denunciato che, mentre stava passeggiando nei giardini di piazza Grandi, era stato improvvisamente avvicinato da due giovani, i quali, dopo averlo afferrato per il collo e colpito con violenti schiaffi in faccia, si erano fatti consegnare contanti e smartphone.

L’ultima rapina, infine, è avvenuta a settembre 2020 vedendo uno degli indagati e altri due coetanei, in fase di identificazione, avvicinare una coppia di 25enni che stavano rincasando, minacciarla con un coltello e rubargli soldi e alcuni buoni sconto. Successive indagini grazie all'analisi del traffico telefonico dei due rei e al loro interrogatorio, ha permesso di identificarli coma autori delle tre rapine.