A 15 e 16 anni sono violenti rapinatori seriali nei parchi di Milano: presi

Agivano in 'branco' avvicinando altri giovani come loro con la scusa di una sigaretta o di qualche spicciolo in prestito e poi aggredendoli all'improvviso - e con particolare efferatezza - per rubargli smartphone, soldi e abbigliamento. Protagonisti quattro minorenni di appena 15 e 16 anni che si sono resi responsabili di numerose rapine avvenute nei parchi di Milano e che ora sono stati fermati dalla polizia di Stato.

Era una vera e propria baby gang il gruppo dei quattro minori, che agiva soprattutto al Parco Solari e nelle zone adiacenti. Gli investigatori sono risaliti ai quattro ragazzini che la componevano - due italiani, un cingalese ed un salvadoregno - dopo che negli ultimi mesi nei parchi cittadini si erano consumate svariate rapine.

In particolare, le indagini della Squadra Investigativa di Porta Genova, iniziate nei mesi scorsi e ancora in corso, hanno consentito di individuare i 4 giovani come autori in concorso di oltre 10 rapine che sono avvenute sempre con modalità particolarmente efferate. I malcapitati, sempre coetanei, venivano infatti aggrediti e picchiati per poi essere rapinati di soldi, vestiario e telefoni.

Nei confronti dei quattro 'baby rapinatori' ora gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni del capoluogo lombardo, che ha coordinato le indagini.

Tre dei giovani sottoposti alla misura sono stati collocati in comunità rieducative della Lombardia, mentre per il più grande dei 4 si sono aperte le porte del carcere minorile Beccaria. Sono tuttora in corso indagini su altre rapine e aggressioni, commesse da minori nella stessa area, nonché su altri episodi criminali avvenuti nei primi mesi del 2021.