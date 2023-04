La baby gang che picchia e rapina gli studenti del PoliMi: due arresti

Il 21 gennaio dopo aver accerchiato alcuni studenti universitari davanti al Politecnico di Milano, in piazza Leonardo da Vinci, hanno cercato di rapinarli e li hanno presi a pugni. A distanza di tre mesi, il 17 aprile, due di loro sono stati arrestati dalla polizia di Stato. Gli agenti hanno fermato due italiani, entrambi minorenni. L'ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Milano, su richiesta della procura della Repubblica presso il Tribunale minorile che ha coordinato le indagini condotte dagli agenti del Commissariato Città Studi.

Le indagini dei poliziotti di via Cadamosto hanno permesso di ricostruire quanto accaduto la sera del 21 gennaio. Quel giorno un nutrito gruppo di giovanissimi, dopo aver accerchiato 5 studenti universitari, tentarono di rapinare del portafogli uno di loro, un 19enne italiano, aggredendo con pugni al volto un secondo compagno di studi intervenuto in sua difesa, il quale riportava una prognosi di 30 giorni. In tale frangente, gli agenti della volante del Commissariato Città Studi avevano individuato uno dei tre autori della rapina, arrestandolo in flagranza di reato, mentre le indagini per identificare gli altri due sono proseguite nei mesi successivi.

Gli accertamenti degli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato hanno poi permesso di risalire all’identità degli altri due minori, uno di questi già con precedenti specifici, fino alla esecuzione delle misure cautelari emesse dal Tribunale dei Minori. Proseguono le indagini per accertare gli autori di episodi simili, accaduti nella stessa area nei primi mesi del 2023.