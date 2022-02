Il branco dei baby banditi armati, tra loro un 12enne e una ragazzina

Il più grande ha 17 anni. Il più piccolo è talmente tanto piccolo che per la legge italiana non è imputabile. Quattro giovanissimi - tre ragazzi e una ragazza, tutti italiani - sono finiti nei guai mercoledì pomeriggio dopo aver aggredito e rapinato un 15enne e un 17enne per portar via un cappellino Nike.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il blitz dei quattro sarebbe avvenuto verso le 18 in viale Scarampo, in zona CityLife. Lì, i componenti del branco avrebbe messo nel mirino le due vittime, le avrebbero minacciate con dei coltelli e sarebbero poi fuggiti con il berretto.

Gli agenti, allertati proprio dal 15enne rapinato, hanno raccolto le descrizioni fornite dal giovane e hanno fatto un giro di controllo in zona, trovando poco dopo i quattro presunti responsabili, che sono stati rintracciati in via Aldo Rossi. Si tratta di una 16enne di Legnano e di tre ragazzi di 17, 15 e 12 anni, residenti tra Arluno e Rho. Il più giovane dei quattro, perquisito, è stato trovato con quattro coltelli, mentre addosso a un altro dei baby banditi è stato scoperto il cappellino rubato poco prima.

I giovanissimi sono stati indagati per il reato di rapina in concorso. Il 12enne, che non è imputabile, è stato comunque segnalato all'autorità giudiziaria sia per la rapina, sia per il possesso delle armi.