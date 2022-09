La baby gang che terrorizzava minorenni e pendolari in treni e stazioni

Seminavano il terrore a bordo dei treni e nelle stazioni ferroviarie in Brianza, compiendo rapine di gruppo a danno di coetanei minorenni, ma anche di pendolari. E' stato ora arrestato l'ultimo che mancava all'appello dei quattro giovanissimi individuati in seguito alle indagini coordinate dal tribunale per i minorenni di Milano. Si tratta di due italiani, un egiziano e un marocchino. Proprio quest'ultimo è stato arrestato venerdì 2 settembre, di ritorno da una vacanza in Marocco con i genitori: è stato portato al carcere minorile Beccaria di Milano.

Secondo quanto emerso, accerchiavano la vittima con una scusa banale, ad esempio la richiesta di una sigaretta, e poi la spingevano strappandogli una collanina e costringendo a consegnare denaro e telefono cellulare. Il gruppo agiva in modo seriale. Oltre ai quattro arrestati, era composto da altre persone, in tutto una decina. Spesso i quattro minacciavano la vittima con un'arma da taglio, e non lesinavano schiaffi e pugni per costringerla a consegnare la refurtiva. Le indagini sono state condotte a partire dalle denunce che le vittime hanno presentato ai carabinieri di Seregno (Monza-Brianza), visionando gli impianti di sorveglianza degli scali ferroviari e ricostruzioni fotografiche.

Aggredita una capotreno

La baby gang concentrava le sue azioni presso la stazione di Seregno e i treni della linea Albairate-Saronno, talvolta noncurante anche del personale ferroviario presente: in un episodio (durante il quale uno dei quattro è stato arrestato), la banda ha aggredito la capotreno, intervenuta per interrompere un'aggressione in corso. Il modus operandi emerso dalle indagini rispettava un copione pressoché simile per tutti i colpi: si fondava, come riferiscono gli investigatori in una nota, sulla forza intimidatoria del 'branco' accompagnata dall'uso della violenza per terrorizzare le vittime.