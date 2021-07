Ragazzini pestati a sangue e rapinati all'arco della Pace: sgominata una baby gang

Utilizzavano sempre la stessa tecnica, sempre sullo stesso "terreno di caccia": si muovevano in branco vicino all'Arco della Pace e quando individuavano una preda da attaccare si avvicinavano con la scusa di chiedere una sigaretta e a quel punto la accerchiavano e partiva la scarica di botte e la rapina. Le loro vittime erano sempre sole, qualche volta in coppia. Sempre impotenti davanti alla loro furia.

Al termine di un'indagine i carabinieri della stazione Porta Sempione e della Compagnia Duomo, coordinati dal capitano Gabriele Lombardo, hanno eseguito quattro ordinanze cautelari emesse dal Gip del Tribunale per i minorenni. Secondo gli investigatori i presunti responsabili delle rapine sarebbero quattro ragazzi poco più che maggiorenni (minori all'epoca dei fatti); si tratta di due italiani, un ragazzo egiziano e un albanese. Tutti uniti da legami di amicizia e residenti in zona San Siro a Milano. Per loro le accuse sono pesanti: sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di rapine aggravate, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.

Sono quattro gli episodi contestatati alla baby gang, rapine messe a segno tra gennaio e dicembre 2020 nella zona dell'Arco della Pace. Durante una di queste, a febbraio dello scorso anno, una delle vittime si era sentita dire "Tu puzzi di soldi" e proprio perché ben vestito era stato accerchiato, picchiato a sangue e derubato. Il bottino? Una manciata di euro, il necessario per comprare una birra da un ambulante. Ben più gravi, invece, le conseguenze sul piano fisico per la vittima: il giovane era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per alcuni traumi alle ossa del naso ed escoriazioni al volto.

Durante le indagini gli investigatori si sono imbattuti in altri 23 episodi con tratti simili e oltre al quartetto nell'operazione che i militari dell'Arma hanno battezzato "Ragazzi di piazza" risultano indagati altri 31 ragazzi, 14 minorenni all'epoca dei fatti e 17 maggiorenni e tra loro ci sono anche due ragazze. Nell'ordinanza di custodia catturare il giudice ha scritto che i giovani avevano uno "stile di vita violento" e "nessuna capacità di autocontrollo".

Non è la prima operazione dei carabinieri contro i ragazzi-predoni dell'Arco della Pace, un'operazione simile era stata messa a segno nel 2019. Non solo, il blitz scattato all'alba di lunedì 12 luglio ha anche un secondo fine: vuole dare un segnale di presenza delle forze dell'ordine nelle aree più calde della movida.