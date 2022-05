Aggressioni e rapine a ragazzini: sgominata baby gang

Ci sono stati arresti anche a Milano, così come a Cantù, comune dove si sono consumati la maggior parte di rapine e aggressioni. Era quello il trattamento che la gang riservava alle proprie vittime. Terrorizzavano i loro coetanei (e non solo) con calci, pugni e furti. La Baby Gang che si muoveva tra Mariano Comense e Cantù è stata fermata e 4 ragazzi (quelli maggiorenni) sono stati arrestati nelle prime ore di mercoledì 4 maggio.

I militari della Compagnia di Cantù, come riferisce QuiComo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei loro confronti dal gip del Tribunale di Como – su richiesta della Procura della Repubblica di Como. L'indagine ha riguardato alcuni episodi tra il novembre 2021 ed il febbraio 2022: rapine, lesioni aggravate e danneggiamento avvenuti nei comuni di Mariano Comense e Cantù. Sono 4 gli arresti (ragazzi da poco maggiorenni), per gli indagati minorenni si sta procedendo in stato di libertà.

La Baby Gang si muoveva in gruppo e facendosi forza su questo aspetto, si è resa responsabile di episodi di aggressioni e rapine nei confronti di coetanei. In particolare, vengono contestate, le lesioni aggravate nei confronti di tre coetanei che presso un locale di Mariano Comense, nella serata tra il 13 e il 14 novembre 2021, sono stati aggrediti con calci e pugni e la loro auto è stata danneggiata; inoltre, una delle persone aggredite ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in oltre 40 giorni.

Un altro episodio riguarda una rapina, avvenuta al parco giochi di Cantù il 9 febbraio 2022. In questa occasione a un 15enne, dopo essere stato immobilizzato con violenza, veniva rubato lo scaldacollo che indossava. Nell’ambito dell’operazione, inoltre, sono state eseguite perquisizioni domiciliari a carico di tutti gli indagati. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati portati nel carcere di Como e di Milano.