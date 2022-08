Badante ruba il patrimonio di un'anziana e compra due case

Con scuse diverse, insieme alla figlia, nel tempo è riuscita a convincere l'anziana che assisteva a farle amministrare il suo patrimonio e aprire un conto cointestato. Poi, in un furia e fretta, con quei soldi ha pagato i suoi debiti e comprato due case: una per lei e una per la figlia. I carabinieri della Compagnia di Corsico, giovedì mattina, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti dei beni delle due donne: la badante della vittima e la figlia. Le due, moldave di 63 e 47 anni, sono state raggiunte nelle loro residenze di Trezzano Sul Naviglio (Milano) e Galliate (Novara).

I militari stimano che la somma sottratta all'anziana, una pensionata 87enne che vive nel Milanese, sia complessivamente 161mila euro. Dopo le indagini, coordinate dalla procura di Milano, il 5 agosto è toccato al gip disporre il sequestro delle abitazioni acquistate da madre e figlia: a Biella e Trezzano. La 63enne e la 47enne, attualmente, sono gravemente indiziate dei reati di circonvenzione di persone incapaci - con l'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche, di coabitazione ed ospitalità - e auto-riciclaggio.

Le indagini contro la badante a Trezzano

Le indagini sono iniziate a marzo dopo la denuncia della 87enne, affetta da gravi patologie psico-fisiche. Gli investigatori della Stazione di Trezzano sono così risaliti alla 67enne, ormai ex badante della pensionata, e a sua figlia. Le due sono state querelate dalla pensionata per la totale sottrazione del proprio patrimonio. Stando a quanto verificato dai carabinieri, tra gennaio e aprile 2021, abusando delle condizioni di minorata capacità psico-fisica della vittima, madre e figlia erano riuscite a guadagnare la sua fiducia e impossessarsi di tutti i suoi beni.

Le due, secondo i risultati dei complessi accertamenti bancari e documentali, hanno così estinto un finanziamento e comprato due case per un valore complessivo di 100mila euro. Tra i beni sequestrati, oltre agli immobili, anche un'autovettura che la badante infedele e sua figlia avevano recentemente acquistato.