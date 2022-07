Bakayoko sul fermo: "La polizia ci ha messi in pericolo"

"Ci hanno chiaramente messo in pericolo a prescindere dalle ragioni che hanno portato a fare questo". Queste le parole di Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan campione d'Italia, dopo che la polizia nei giorni scorsi lo aveva fermato per un controllo, scambiandolo per un'altra persona.

"Il problema non è l'errore ma la metodologia utilizzata - ha detto il calciatore sul suo profilo Instagram -. Mi sono ritrovato l'arma ad un metro da me e del passeggero". "Le conseguenze - ha spiegato Bakayoko - sarebbero potute essere più gravi se non avessi mantenuto la calma, se non avessi avuto la possibilità di fare il lavoro che faccio ed essere riconosciuto in tempo".

Bakayoko fermato dalla polizia di Milano

Un video diventato virale sui social mostra il calciatore fermato da una volante. Nella clip si vedono un agente perquisirlo e una sua collega che punta la pistola contro l'auto del giocatore, con un'altra persona a bordo. Dopo qualche secondo i poliziotti - grazie a un terzo agente - hanno capito l'identità di Bakayoko e tutto è finito per il meglio, non senza una certa dose di stupore.

Stando a quanto appreso, il controllo sarebbe avvenuto il 3 luglio scorso dopo una sparatoria all'alba in corso Como. Un episodio di sangue che, chiaramente, non aveva visto il coinvolgimento del calciatore. Da via Fatebenefratelli avevano fatto sapere che tutto si era svolto secondo le regole e che la macchina del calciatore, una Bmw X6, era stata fermata perché lui e l'amico corrispondevano alle descrizioni dei presunti partecipanti alla rissa avvenuta poco prima.