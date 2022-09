Calcestruzzo dai balconi della casa popolare, una donna al pronto soccorso

Pezzi di calcestruzzo cadono dai balconi di una palazzina popolare. Succede in via Piero Bottoni a Milano, zona Vigentino. Lo denuncia il consigliere regionale della Lega Massimiliano Bastoni. "I residenti mi hanno accompagnato nei tre blocchi di condomini facendomi notare le facciate e i balconi decomposti", commenta il politico di centrodestra, aggiungendo che una donna è andata al pronto soccorso dopo che un pezzo di calcestruzzo le è caduto sulla testa.

"MM, gestore del palazzo, non ha fatto nemmeno una telefonata alla signora per sincerarsi delle sue condizioni", dice Bastoni, secondo cui nei palazzi manca anche la manutenzione agli ascensori, come nella scala D del civico 17, dove le persone che vivono ai piani alti, se anziane o comunque in difficoltà, sono costrette a restare in casa per giorni. "La beffa sta nel fatto che un volantino invita i residenti a telefonare al Comune, in caso di guasti agli ascensori, che invierebbe volontari ad aiutare gli anziani a fare le scale", conclude Bastoni.