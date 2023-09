Ballano in 15 a petto nudo sul sacrario dei partigiani

Hanno improvvisato una silent disco, ma nel posto più sbagliato. Si tratta di una quindicina di ragazzi che mercoledì sera si è riunita con cuffie insonorizzate per ballare alla Loggia di piazza dei mercanti, a pochi passi dal Duomo. Tra salti, risa e ragazzi a petto nudo, c’è chi parla di violazione della sacralità del luogo, che riunisce le lapidi con incisi i nomi dei partigiani milanesi morti per combattere la dittatura.

C’è chi chiede la delimitazione della zona, come l’autore del video che gira in rete Maurizio Fabbri, figlio della partigiana Laura Wronowski, che passava di lì. Anche Anpi Milano interviene con un post su Facebook: “Loggia dei Mercanti: il sacrario dei partigiani usato come pista da ballo. Cenati (presidente Anpi provinciale Milano, ndr) chiede maggiore sorveglianza all’amministrazione comunale”.