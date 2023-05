Bambina abusata per 9 anni: il padre-pedofilo confessa

Una bambina abusata dal padre per nove anni, da quando ne aveva solo tre. L'uomo, un italiano di 46 anni, ha confessato davanti al Giudice per l'indagine preliminare, dopo il suo arresto avvenuto nei giorni scorsi.

Secondo l'accusa, il 46enne, tra il 2015 e lo scorso aprile, avrebbe abusato di una delle sue figlie e, in un'occasione, avrebbe offerto a un altro uomo, con cui lui aveva una relazione, di prendere parte alle violenze. Interrogato dal gip di Milano Guido Salvini, il padre ha parzialmente ammesso gli abusi, sostenendo però che quelli che ha definito "deliri sessuali" si sarebbero manifestati, "solo negli ultimi due o tre anni", dopo la separazione dalla moglie, mentre viveva in un camper e aveva iniziato a "fumare crack".

A far scattare le indagini, coordinate dal pm Giovanni Tarzia, era stata proprio la denuncia dell'uomo a cui il 46enne aveva offerto di abusare della sua stessa figlia. Il genitore è accusato anche di produzione di materiale pedopornografico: avrebbe ripreso le violenze col telefono. A incastralo, infatti, sono stati anche alcuni dei video che aveva girato durante gli abusi. "In frequente stato di alterazione psico-fisica - scrive il gip - legata al consumo di sostanze stupefacenti", tra cui la cocaina, "utilizza la figlia per soddisfare le proprie perversioni sessuali all'interno del camper in cui vive, premurandosi anche di registrare gli abusi consumati".

Il giudice nell'ordinanza ha inoltre messo in luce "la gravità della proposta" rivolta all'altro uomo "di coinvolgere la bambina in rapporti tra adulti, rafforzata dalla condivisione di file multimediali espliciti aventi per oggetto la bambina stessa". Secondo le accuse, gli abusi, iniziati quando la bimba aveva solo tre anni, sarebbero avvenuti tra il Milanese e il Pavese, in casa, in auto e in un camper in cui l'arrestato aveva vissuto per un periodo.

"È evidente - sottolinea il gip nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere - l'attuale e concreta pericolosità" dell'arrestato perché "manifesta non solo una particolare propensione al compimento di violenze e atti sessuali nei confronti della figlia minore", ma mostra anche "un'evidente perversione e desiderio di includere altri soggetti negli abusi".