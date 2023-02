Bambina torturata con deodorante: "Madre ha personalità inquietante"

Una "inquietante personalità" e una "impressionante capacità di violenza" che l'ha fatta rimanere persino "insensibile" davanti "alle reiterate e sempre più forti urla di dolore della figlia". È quanto scrive il Tribunale del Riesame di Milano a proposito della 27enne arrestata il 3 febbraio con l'accusa di aver causato ustioni e lesioni alla figlia di soli 17 mesi spruzzandole più volte addosso del deodorante per adulti a distanza ravvicinata.

Per la donna, che risponde di maltrattamenti aggravati, il Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere sia per il pericolo di reiterazione dei reati sia quello di inquinamento probatorio, perché potrebbe alterare i documenti medici sulla storia clinica della bimba. La madre era stata scoperta grazie ai medici del Policlinico di Milano, che per primi hanno sospettato come le lesioni sulla pelle della bambina potessero essere causate volontariamente dalla donna. La piccola era finita nell'ospedale di Milano dopo essere stata ricoverata in altre tre strutture, tra Varese e Pavia, nell'arco degli ultimi sei mesi. Gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal pm Pasquale Addesso, avevano collocato delle microcamere riuscendo a registrare gli atti di violenza sulla bimba.

I giudici hanno pertanto respinto la richiesta di arresti domiciliari in luogo di cura avanzata dall'avvocato della 27enne Vincenzo Sparaco. Nell'ordinanza si legge della necessità di proseguire le indagini, anche perché "appare comunque fondatamente ipotizzabile che analoghi episodi" ai danni della bimba "si siano verificati con una certa costanza sin dai primi mesi di vita della minore". Le microcamere piazzate in ospedale avevano ripreso la donna anche mentre versava "addosso alla figlia il contenuto del biberon senza apparente motivo". La madre avrebbe "dimostrato una ferma determinazione" agendo con "cadenza pressoché quotidiana" e "anche più volte al giorno".